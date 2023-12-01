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Политолог объяснил, зачем Западу смещать Зеленского

Политолог Казаков: Западу нужен более сговорчивый президент Украины

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Johanna Geron/Reuters

Западные кураторы в ближайшем будущем могут сместить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, поскольку им нужен более сговорчивый и менее импульсивный кандидат. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Александр Казаков. По его словам, американцы хотят спокойно и без истерик уйти с этого театра.

«И чтобы эта «обезьяна» гранату не уронила, а это возможно. Поэтому США будут менять Зеленского и сейчас присматриваются к другим людям», — сказал Казаков.

Он добавил, что согласно соцопросам, высоки шансы сменить Зеленского на посту президента у военного. А из известных людей в форме на Украине есть главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, напомнил политолог

В конце ноября офис президента Украины дал указание главам областных администраций прекратить любое общение с Залужным. Об этом написал украинский журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций. По его словам, таким запретом команда Зеленского пытается уничтожить потенциального конкурента.

Ранее генпрокурора Украины попросили завести дело против Зеленского и Залужного.

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