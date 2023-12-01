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Финляндия запускает курсы по антироссийским санкциям

В МИД Финляндии заявили об организации онлайн-курса по санкциям против РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о подготовке открытого онлайн-курса по санкциям. Как отмечается на сайте ведомства, речь идет о расширении знаний финнов в этой сфере, в особенности в отношении рестрикций, введенных Евросоюзом против России.

«Эффективное применение санкций требует понимания санкций и их применения. Чтобы расширить знания финнов о санкциях, министерство иностранных дел опубликовало онлайн-курс по санкциям, открытый для всех. Курс охватывает не только основные аспекты санкций, которые повторяются во всех санкционных системах, но и особенности санкций против России», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что курс включает в себя несколько часов лекций и предполагает выдачу сертификатов по его завершении. По словам главы МИД Финляндии Элины Валтонен, в министерстве ожидают, что курс поможет улучшить понимание санкций.

«В курсе на примерах освещаются положения о санкциях, особенно те, которые связаны с обширными санкциями против России. Он включает специальный раздел, посвященный выявлению случаев обхода санкций, и практические инструкции по проведению комплексной проверки компаниями и органами власти», — подчеркивается в тексте.

Ранее Финляндия решила закрыть все КПП на границе с Россией.

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