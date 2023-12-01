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Названо условие для возобновления паузы в боевых действиях в секторе Газа

WP: пауза в боевых действиях может возобновиться, если ХАМАС освободит заложников в Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Пауза в боевых действиях между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может быть объявлена вновь при определенном условии. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание со ссылкой на источники написало, что несмотря на возобновление обстрелов сектора Газа со стороны еврейского государства, пауза в боевых действиях снова возможна. Для этого радикалы должны согласиться освободить больше заложников.

Издание обратило внимание, что посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС о продлении паузы выступает Катар.

Накануне Израиль обвинил ХАМАС в невыполнении обязательств по заложникам.

1 декабря Армия Израиля подтвердила возобновление боевых действий в секторе Газа. По словам источника в израильских политических структурах, переговоры об освобождении заложников не ведутся. Также в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС не предоставил список пленников, которых освободит в пятницу.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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