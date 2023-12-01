Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония ввела новые санкции из-за ракетных программ КНДР

Япония ввела санкции против четырех человек и четырех организаций из-за КНДР

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

МИД Японии сообщил о введении новых санкций против организаций и частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, передает РИА Новости.

В санкционный список попали четыре организации и четыре человека, включая расположенную в Москве компанию Intellekt LCC, остальные компании находятся в Словакии, Китае и КНДР. Также в списке оказался один россиянин, выходец из Азербайджана с гражданством Словакии, а также граждане КНДР, проживающие в России, Китае и Белоруссии.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что новые санкции против КНДР Япония ввела вместе с США, Южной Кореей и Австралией в качестве ответной меры на запуск спутника.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1». Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Пентагон признал, что КНДР вывела на орбиту свой спутник.

29 ноября стало известно, что США вводят дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий