Япония ввела новые санкции из-за ракетных программ КНДР

МИД Японии сообщил о введении новых санкций против организаций и частных лиц, которых она считает причастными к ядерной и ракетной программам КНДР и другой деятельности, запрещенной резолюциями СБ ООН, передает РИА Новости.

В санкционный список попали четыре организации и четыре человека, включая расположенную в Москве компанию Intellekt LCC, остальные компании находятся в Словакии, Китае и КНДР. Также в списке оказался один россиянин, выходец из Азербайджана с гражданством Словакии, а также граждане КНДР, проживающие в России, Китае и Белоруссии.

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что новые санкции против КНДР Япония ввела вместе с США, Южной Кореей и Австралией в качестве ответной меры на запуск спутника.

22 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии с запуска разведывательного спутника «Маллиген-1». Позже в Северной Корее заявили, что спутник КНДР смог сделать снимки Белого дома и Пентагона.

Пентагон признал, что КНДР вывела на орбиту свой спутник.

29 ноября стало известно, что США вводят дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи.

Ранее в Японии признали, что КНДР добилась прогресса в своих ракетных технологиях.