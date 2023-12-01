Американский журнал оценил вероятность одобрения конгрессом помощи Киеву

По данным американского журнала American Conservative (AC), если конгресс Соединенных Штатов будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года.

«Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе (США. — «Газета.Ru»), то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы», — говорится в статье.

По данным журналистов, представители республиканской партии готовы «разорвать на клочки» законопроект о совмещенном финансировании Украины и Израиля, предложенный лидером демократов в сенате Митчем Макконнеллом.

В материале приводятся слова конгрессмена Майка Ли, который заявил, что администрация Байдена игнорирует нужды национальной безопасности, заставляя сенат «выписывать солидный чек Украине».

До этого заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставлять Украине оружие в рамках первоначально одобренного военного бюджета, однако эти средства уже заканчиваются.

Конгрессвумен Грин раскритиковала план спикера Джонсона по помощи Украине.

Ранее в США раскрыли секрет военной помощи Украине.