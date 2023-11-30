В украинском регионе ввели тотальную проверку документов

Власти Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан на территории области, документ опубликован на сайте военной администрации региона.

В документе говорится, что данная практика вступит в силу с 1 декабря 2023 года и продлится до конца действия военного положения.

Кроме этого, постановление кабинета министров Украины о правовом режиме военного положения дает разрешение уполномоченным лицам проникать в жилища граждан и служебные помещения, а также досматривать транспортные средства и багаж.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий страны на предмет обоснованности принятых ими решений о негодности к воинской службе.

В августе украинская Генпрокуратура сообщала, что на Украине сотрудники правоохранительных органов выявили масштабную схему уклонения от призыва в рамках мобилизации.

Ранее комитет Думы запросил у ГП данные о релокантах, финансирующих ВСУ.