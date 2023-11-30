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Сенатор США сделал прогноз по Крыму

Сенатор США Пол заявил, что Украина не сможет вернуть Крым

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что Украина уже не вернет контроль над Крымом.

«Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских <…> из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым», — сказал он.

Пол отметил, что, по его мнению, для Киева единственной возможностью добиться вывода российских войск были мирные переговоры в прошлом году. Он добавил, что тогда Украине нужно было согласиться на нейтральный статус.

Также он отметил, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признает, что ситуация на фронте зашла в тупик, и люди начинают говорить о необходимости мирного урегулирования конфликта.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может надавить на Киев ради начала мирных переговоров, так как после эскалации палестино-израильского конфликта интерес западных государств к украинскому кризису заметно ослаб.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Запада не должны бояться переговоров с РФ.

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