Трампа заподозрили в тайном переводе $40 млн для оплаты налоговых счетов

Бывший федеральный судья в Нью-Йорке Барбара Джонс заявила, что экс-президент США Дональд Трамп тайно перевел $40 млн из компании на личный банковский счет для оплаты налогов. Об этом пишет газета Daily Beast.

Согласно материалу издания, налоговый долг Трампа составлял $29 млн. Отмечается, что экс-президент США должен предупреждать Джонс о всех транзакциях, поскольку ей было поручено следить за денежными переводами Trump Organization.

Как пишет Daily Beast, Джонс уведомила суд штата Нью-Йорк о необычной активности при просмотре банковских выписок за 10 месяцев с 12 отдельных счетов, связанных с Трампом. Командой бывшего федерального судьи было обнаружено, что он снял $40 млн тремя денежными переводами, не уведомив ее. Джонс также подтвердила, что $29 млн были использованы для уплаты налогов.

В октябре Трамп заявил, что гражданский иск против него и его компании Trump Organization является обманом и постановкой.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

Ранее в США призвали республиканцев объединиться вокруг Трампа ради победы над Байденом.