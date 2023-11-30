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Американист объяснил, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

Американист Блохин: другом России Киссинджера назвать нельзя

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Jacquelyn Martin/AP

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер внес весомый вклад в американскую дипломатию, в том числе, повлияв на отношения США и России. Об этом в эфире «Радио 1» заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

«Киссинджер считается гениальным политиком, патриархом американской дипломатии, так как его главная заслуга (перед США — прим. ред.) заключается в том, что в годы Холодной войны он смог оторвать Китай от СССР. Следовательно, ему удалось изменить баланс сил и внести вклад в разгром СССР», — рассказал Блохин.

Он добавил, что несмотря на то, что Киссинджер, по сравнению с другими политологами, всегда был сдержанной и сбалансированной персоной, другом России назвать его нельзя.

Киссинджер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Издание Foreign Policy называло его «колоссом мировой сцены», а New York Times писала, что он — самый влиятельный госсекретарь США после Второй мировой войны. Владимир Путин, не раз встречавшийся с дипломатом лично, выразил соболезнования его супруге. Как жил и чем запомнился госсекретарь — в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношениях Путина и Киссинджера.

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