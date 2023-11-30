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В Кремле заявили о шансе Зеленского обратиться к Путину на прямой линии

Песков: даже Зеленский сможет задать вопрос Путину во время прямой линии

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РИА Новости/AP

Даже украинский лидер Владимир Зеленский сможет задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале Shot.

Как сказал представитель главы государства, задать вопрос в рамках прямой линии можно будет через кол-центр или сайт. При этом ожидается, что позвонить или отправить письменное обращение можно будет из любой точки мира.

До этого пресс-секретарь Кремля заявил, что 14 декабря президент подведет итоги уходящего года. В этот день Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию, в ходе которых ответит на вопросы граждан и журналистов.

По словам Пескова, российский лидер не планирует заранее ограничивать данные мероприятия по времени. Также он добавил, что сбор вопросов начнется уже 1 декабря.

30 ноября руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что глава государства намерен лично отобрать темы и вопросы для обсуждения во время прямой линии. Сначала объединенная редакторская группа выделит наиболее актуальные обращения, а затем отправит их Путину на согласование.

Ранее Путин пошутил о плачущем из-за бюджетных расходов министре финансов РФ.

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