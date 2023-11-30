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Армения и Азербайджан усилят интенсивность переговоров по делимитации границ

МИД: Баку и Ереван усилят интенсивность переговоров по делимитации границ

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Аппарат Президента Республики Армения

Армения и Азербайджан достигли соглашения о повышении интенсивности встреч комиссий по делимитации общей границы. Соответствующие публикации появились на ресурсах МИД Армении и МИД Азербайджана.

Сообщается, что на состоявшемся 30 ноября заседании комиссии Баку и Ереван предварительно согласовали текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч комиссий двух стран, а также договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

Лидером армянской делегации стал вице-премьер-министр Мгер Григорян, а азербайджанской — вице-премьер-министр Шахин Мустафаев.

До этого парламент Азербайджана отверг предложение об обмене территориями с Арменией.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.

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