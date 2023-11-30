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Политолог назвал главную заслугу Генри Киссинджера

Политолог Шевченко: Киссинджер всегда находил компромиссы и был великим политиком

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Kieran Doherty/Reuters

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер всегда умел находить компромиссы, заявил бывший глава службы протокола первого президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина, завсектором философии политики института философии РАН Владимир Шевченко. Он назвал политика великим, важной заслугой которого стало завершение войны о Вьетнаме.

«Великий политик. Великий человек в плане того, что умел вести переговоры, реально смотрел на жизнь. Его первая заслуга — окончание войны во Вьетнаме», — поделился мнением Шевченко в беседе с телеканалом «360».

Неоднократно Киссинджер посещал СССР, напомнил эксперт. По его мнению, это был «тонкий политик», который умел грамотно строить отношения и находить компромиссы.

«В этом была его большая заслуга. <…> У него всегда добрая улыбка», — добавил Шевченко.

Во время визитов политика в Россию, ему оказывали должное внимание на самом высоком уровне, отметил политолог. В частности, для американского гостя составляли особую программу с сессиями с руководством, рассказал он.

Напомним, Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни. Подробнее о том, как он жил и чем запомнился — в материале «Газеты.Ru».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношениях Киссинджера и президента РФ Владимира Путина. По его словам, Путин ценил его дипломатический талант.

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