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Политолог: Зеленский хочет все скинуть на Залужного и «выскочить»

Политолог Казаков: Зеленский хочет провал мобилизации переложить на Залужного

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Reuters

Политолог Александр Казаков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о провале мобилизации на Украине, а также заявление президента страны Владимира Зеленского о законодательных новациях в области призыва граждан на военную службу. По мнению эксперта, украинский лидер хочет переложить проблему на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Это может стать частью внутриполитического противостояния в стране, потому что Зеленский хочет переложить ответственность за мобилизацию на Залужного в их конкурентной борьбе, чтобы ему самому удалось выскочить из-под критики», — сказал политолог.

Однако, по его словам, какие бы варианты ни просчитывали в Киеве, едва ли кто-то сможет заработать политические очки и решить проблему с дефицитом военных.

В конце ноября Зеленский анонсировал новый комплексный план по вопросам мобилизации на Украине. По его словам, документ должен появиться в ближайшее время.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявлял в интервью британской газете The Guardian, что на Украине намерены изменить правила призыва в ВСУ, чтобы привлечь в армию тех, кто скрывается от мобилизации из-за страха попасть на передовую.

Ранее на Украине впервые раскрыли планы по ежемесячной мобилизации населения.

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