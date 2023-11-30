Блинкен оценил перемирие между Израилем и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС дает результаты. Об этом пишет РИА Новости.

Перед началом официальной встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен заявил, что США надеются, что перемирие сможет продолжиться.

«Заложники возвращаются домой, воссоединяются со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня», — отметил госсекретарь.

Также он отметил, что перемирие дало возможность значительно увеличить объем поставок гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Госсекретарь рассчитывает на подробные обсуждения с правительством Израиля о дальнейших действиях в секторе Газа после перемирия.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

Ранее в Израиле впервые за пять дней прозвучали сирены у границы с Ливаном.