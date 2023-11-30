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В Египте заявили о стремлении к прекращению огня в Газе

Посол Египта в РФ Нагири: дипломатия должна достичь прекращения огня в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Посол Египта в РФ Назих Нагари заявил, что власти в Каире считают целью предпринимаемых дипломатических усилий полное прекращение огня в секторе Газа. Его слова приводит ТАСС.

«Гуманитарная помощь — это не единственная цель. Мы предоставляем гуманитарную помощь только для облегчения страданий людей», — подчеркнул Нагари.

Дипломат подчеркнул, что предоставление гуманитарной помощи не может быть основным направлением деятельности, если ее получатели могут на следующий день не пережить обстрелы.

До этого актриса Синтия Никсон объявила голодовку ради прекращения огня в Газе

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

Ранее в конгрессе США выступили за бессрочное прекращение огня в секторе Газа.

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