Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинскую группировку ХАМАС в причастности к теракту, который произошел в Иерусалиме, а также к событиям в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает израильский новостной сайт Yedioth Ahronoth.

«Каждый террорист ХАМАС — сын смерти в Иерусалиме, в Газе, на Западном берегу, везде», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что очень признателен гражданским и солдатам, которые помогли в ликвидации террористов. Нетаньяху подчеркнул, что будет продолжать продвигать расширения в статьи закона о ношении оружия гражданскими лицами, так как это показало свою эффективность.

Утром 30 ноября двое террористов открыли огонь по людям, стоящим на остановке около въезда в Иерусалим. Их ликвидировали находившиеся поблизости двое военных и мирный житель. Позже они были опознаны как два брата из Сур-Бахера в Восточном Иерусалиме — 30-летний Ибрагим Немер и 38-летний Мурад Немер. По данным израильских СМИ, они были связаны с ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.