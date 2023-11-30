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Песков рассказал о взаимоотношениях Путина и Киссинджера

Песков: Путин всегда ценил мудрость и дипломатический талант Киссинджера

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Jacquelyn Martin/AP

Президент России Владимир Путин был давно знаком с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером и ценил его дипломатический талант. Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент выразил соболезнования по Киссинджеру. Они были давно знакомы, встречались, вели глубокие разговоры о видении будущего. Президент всегда ценил мудрость, политическую зрелость и дипломатический талант Киссинджера», — прокомментировал Песков новость о кончине американского политика.

Генри Киссинджер скончался в своем доме в Коннектикуте 30 ноября. Он являлся одним из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», выступал за разрядку напряженности между США и СССР в годы холодной войны.

Путин направил супруге Киссинджера телеграмму с соболезнованиями, в которой назвал последнего «мудрым и дальновидным государственным деятелем».

Ранее в Совфеде прокомментировали новость о кончине Киссинджера.

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