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Политолог объяснил, почему Politico определило Зеленского в разряд «мечтателей»

Политолог Сидорчик: США уже не делают вид, что Украина остается решающим игроком

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Olivier Matthys/AP

Американское издание Politico в традиционном списке самых влиятельных европейских политиков неспроста определило президента Украины Владимира Зеленского в разряд «Мечтатели». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Сидорчик. По его словам, Запад сейчас пытается балансировать на грани, и этот перечень хорошо отражает, как именно он это делает.

«Прослеживается совершенно определенная тенденция. С одной стороны, есть директива, что Украина должна сохраняться в повестке. С другой стороны, делать вид, что она остается главным и все решающим игроком, США и их союзники больше не могут. Это невозможно на фоне провала контрнаступления ВСУ, который признали уже все», — сказал Сидорчик.

В традиционном списке Politico из 28 самых влиятельных людей, которые в будущем году сформируют европейскую политическую жизнь, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина возглавила категорию «разрушители». Издание назвало ее «банкиром Путина» и отметило успешность работы руководителя ЦБ по «спасению» рубля и экономики РФ. Главным «мечтателем» стал Владимир Зеленский, а самым влиятельным человеком Европы — лидер польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск.

Примечательно, что в прошлом году звание самого влиятельного человека досталось Зеленскому.

Ранее на Западе заявили о провале антироссийских санкций.

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