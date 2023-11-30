Полиция Лондона подавила протест у дома Сунака

Британские полицейские арестовали около 16 экоактивистов за демонстрацию у дома премьер-министра Великобритании Риши Сунака, передает Daily Mail. По информации портала, речь идет об участниках движения Just Stop Oil, которые провели демонстрацию у имения политика в Кенсингтоне.

Как отмечает Daily Mail, это уже второй раз, когда рядом с домом премьера Великобритании происходит демонстрация. В прошлый раз под удар попал особняк Сунака в деревне Кирби-Сигстон в графстве Северный Йоркшир. Портал добавляет, что тогда протест проходил с участием активистов Greenpeace.

«Экогруппа держала транспаранты и плакаты с надписью о новых лицензиях на добычу нефти и газа [одобренных Сунаком], а также била в кастрюли и сковородки и пела в микрофон, мешая спать окружающим», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Сунак усиливает безопасность своего дома после вторжения экоактивистов.