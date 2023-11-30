В Совфеде напомнили о роли Киссинджера в нормализации отношений между США и СССР

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, скончавшийся в возрасте 100 лет, был крупной политической фигурой в масштабах всего мира и оставил свой след в американской внешней политике. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор считает, что Киссинджер никогда не был другом Советского Союза, но был одним из архитекторов нормализации отношений между СССР и США.

«Я считаю, он никогда не был нашим другом, более того, был одним из ярых противников, но был очень разумным политиком. К началу семидесятых годов, по завершении Вьетнамской войны, он быстро понял, что с Советским Союзом противостояние бесполезно. По своей мощи, по своим вооруженным силам, своей обороноспособности, по своим масштабам Советский Союз победить нельзя в прямом конфронтации, значит, надо договариваться. Он был одним из архитекторов нормализации отношений между Советским Союзом и США, это надо признать. Решение американцев признать равным соперником Советский Союз гарантировало мир на нашей планете практически до середины девяностых годов. Потом распался Советский союз, поменялась архитектура мировая, конечно, американцы почувствовали себя гегемонами. Даже потом Киссинджер призывал и высказывал много разумных идей. Он общался лично с Брежневым, со многими российскими руководителями, противник, достойный уважения», — сказал он.

Джабаров добавил, что в начале конфликта на Украине Киссинджер также высказывал «здравые мысли», но потом отказался от своих слов из-за критики. По мнению сенатора, последние несколько лет Киссинджер не был самостоятельным политиком в силу возраста, а заявления вместо него готовили другие люди.

«Он сказал здравые мысли о том, что Украина должна уступить тем требованиям, которые выдвигала Россия. Но он подвергся резкой критике в самих Штатах, на Украине и в других странах Западного мира, и потом отошел от этих слов, формально отказался от них. Это говорит о том, что в последние годы жизни он уже не был самостоятельным политиком, но это возраст. Некоторые высказывания последних 2-3 лет говорят о том, что эти высказывания подготовили для него уже другие люди. Это не отвечало духу конструктивных отношений, которые Киссинджер провозглашал в те годы, когда был на вершине политической власти», — заключил он.

О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера 30 ноября сообщила его организация Kissinger Associates. Он скончался в своем доме в Коннектикуте, причины смерти не уточняются.

Киссинджер был госсекретарем в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Он был одним из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», выступал за разрядку напряженности между США и СССР в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями и налаживание отношений с коммунистическим Китаем. Политик также внес вклад в прекращение войны во Вьетнаме, за что удостоился Нобелевской премии мира.

Ранее в США скончался Оррин Грант Хэтч — сенатор-рекордсмен, работавший в cенате с 1977 года.