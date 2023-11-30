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В МИД Катара раскрыли условия продления перемирия между Израилем и ХАМАС

МИД Катара: перемирие в секторе Газа продлили на два дня на тех же условиях

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Abed Sabah/Reuters

Министерство иностранных дел Катара подтвердило достижение договоренности между палестинским радикальным движением ХАМАС и Израилем о продлении режима прекращения огня в секторе Газа.

«Государство Катар в рамках продолжающейся посреднической миссии объявляет, что была достигнута договоренность о продлении на два дня гуманитарного перемирия в секторе Газа», — рассказал в соцсети X официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

Он уточнил, что перемирие было продлено «на существующих условиях, которые представляют собой прекращение всех военных действий и поступление гуманитарной помощи в Газу».

До этого о продлении перемирия сообщили армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС. При этом последние заявили, что режим прекращения огня продлили на один день.

Гуманитарная пауза в боях в Газе начала действовать с 24 ноября. Первый этап сделки предусматривал четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

С 27 ноября паузу продлили еще на два дня, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников. Власти Израиля добавили имена 50 палестинских женщин-заключенных в предыдущий список подлежащих освобождению.

Ранее в Катаре раскрыли детали переговоров с Израилем и ХАМАС.

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