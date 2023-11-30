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Украинские активисты выразили недовольство окружением Зеленского

FT: советники Зеленского могут стать новыми олигархами на Украине

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Nina Liashonok/Reuters

Политические активисты на Украине опасаются, что окружение президента страны Владимира Зеленского может превратиться в «новых олигархов». Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что так называемые борцы с коррупцией беспокоятся из-за того, что у членов команды Зеленского становится все больше полномочий, при этом они никому не подотчетны.

Украинская политическая активистка Дарья Калинюк рассказала в интервью FT, что посредством различных схем по присвоению денег в стране могут появиться «новые олигархи». Это, по ее словам, касается и советников президента.

Марчин Валецкий из Национального демократического института высказал мнение, что в на Украине есть широкие возможности для коррупции. Он отметил, что для депутатов Верховной рады действует очень высокий потолок на пожертвования от юридических лиц и никаких ограничений на доход за пределами политической деятельности.

Активисты высказались и о Службе безопасности Украины. По их мнению, неприемлемы жесткие меры, которые служба принимает в отношении олигархов, а также широкие полномочия службы и ее подотчетность главе государства.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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