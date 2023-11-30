Маск сообщил, за кого не станет голосовать на выборах президента США

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не намерен голосовать за действующего президента США на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Об этом сообщает The New York Times.

«Думаю, я не стал бы голосовать за Байдена», — сообщил Маск.

Однако он не сказал, будет ли голосовать за экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, это «сложный выбор».

Ранее Маск оценил результаты прошедших президентских выборов в Аргентине, на которых победу одержал Хавьер Милей. В другом посте он отметил, что избрание либертарианца правых взглядов на пост главы государства положило начало новому тренду в политике.

До этого сообщалось, что Маск рассчитывает увидеть на посту президента Соединенных Штатов «нормального человека». Маск отвечал на вопрос, жалеет ли, что в 2020 году поддержал как кандидата на пост главы Белого дома Джо Байдена. Еще Маск подчеркнул, что считает честной победу Байдена на выборах три года назад.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».