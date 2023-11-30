Байден перепутал Си Цзиньпина с другим китайским политиком

Президент США Джо Байден во время своего выступления перепутал имя председателя КНР Си Цзиньпина, назвав его Дэн Сяопином, который также являлся известным китайским политиком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!», — сказал американский лидер.

Дэн Сяопин фактически возглавлял КНР конца 1970-х по начало 1990-х годов. При этом в 1979 году у него была встреча с тогда еще сенатором Джо Байденом.

Ранее Байден по ошибке назвал экс-президента США Дональда Трампа конгрессменом.

До этого сообщалось, что Байден уступил бывшему главе государства Дональду Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Как указано в материале, речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 34 лет. Специалисты организовали фокус-группу из 250 человек, во время исследования задав респондентам вопрос о готовности поддержать Байдена и Трампа на предстоящих президентских выборах.

По данным телеканала, 42% опрошенных поддержали нынешнего американского лидера. О готовности проголосовать за Трампа, в свою очередь, заявили 46% респондентов. Оставшиеся 12% участников исследования отказались отвечать на соответствующий вопрос.

Ранее Байден уступил Трампу по уровню поддержки молодыми избирателями.