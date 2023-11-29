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Президента Молдавии обвинили в «приватизации» отношений с ЕС

Оппозиционер Влах: президент Санду приватизировала тему евроинтеграции Молдавии

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

В отношениях с Молдавией Евросоюз предпочитает взаимодействовать исключительно с действующей властью, избегая проевропейской оппозиции. Такое мнение выразила бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, сообщает Gagauzinfo.

«[Президент Молдавии Майя] Санду приватизировала тему евроинтеграции. Это большая ошибка, когда мы ассоциируем евроинтеграцию только с партией PAS», — пояснила Влах.

PAS — молдавская партия «Действие и солидарность», основанная в 2016 году действующим президентом Молдавии Майей Санду.

Ирина Влах принадлежит к оппозиционному общественному объединению «Платформа Молдова».

29 ноября бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что правительство правящей «Партии действия и солидарности» два года использовало режим чрезвычайного положения для узурпации власти, а не решения серьезных проблем страны.

24 ноября молдавская оппозиция отказалась от сотрудничества с партией власти.

Ранее в Молдавии рассказали, о чем попросят Россию во время саммита ОБСЕ.

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