В Раде назвали слухами сообщения о конфликте между Зеленским и Залужным

Спикер Верховной рады Украины и экс--помощник Зеленского Руслан Стефанчук опроверг информацию о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Его слова приводит издание Politico.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Он утверждали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

По словам Стефанчука, эти инсинуации якобы использовала Москва, чтобы расколоть единство украинского народа.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Залужного в заказе статей в западных изданиях против президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.