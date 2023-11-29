Народ Молдавии устал от президента страны Майи Санду. Об этом написала бывшая глава Гагаузии Ирина Влах на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Госпожа Санду, Молдова устала от ваших оправданий», — отметила политик.

Влах подчеркнула, что народ ждет от президента единственного шага — ухода. Экс-глава Гагаузии потребовала, чтобы Санду забрала и «своих неучей», которые управляют страной. Влах сочла такой поворот событий «самой успешной реформой».

Она обратила внимание, что правящая партия «Действие и солидарность» могла бы реально изменить ситуацию в стране, а не обвинять в проблемах Молдавии пророссийскую оппозицию и Москву.

29 ноября в оппозиции Молдавии пригрозили протестами против партии Санду. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча заявил, что парламентские и внепарламентские партии страны могут консолидироваться, чтобы провести акцию неповиновения.

До этого молдавская оппозиция отказалась от сотрудничества с партией власти.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.