Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Telegram-канале, что в Киеве отвергают идею переговоров с Россией о мирном соглашении.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть», — написал Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины считает, что РФ якобы намерена реставрировать СССР. По его мнению, заявления российских политиков о готовности к переговорам являются «попыткой оправдать агрессию и добиться оперативной паузы в конфликте».

До этого бывший помощник российского президента Владислав Сурков высказал мнение, что Киев не должен ждать чуда в виде решения о заключении соглашения в формате «Минск-3». По его словам, в 2024 году произойдет деградация Украины, а ее жители в очередной раз разочаруются в своих «колдунах».

Международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод также заявляла, что Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог с Россией по Украине, чтобы наконец завершить конфликт между двумя странами. Журналист сослалась на призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к «разговору с Россией» для поиска решений.

Ранее на Западе призвали возобновить переговоры между Россией и Украиной.