Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского опровергли возможность переговоров с Россией о мире

Советник главы офиса Зеленского Подоляк отверг идею переговоров с Россией о мире

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в Telegram-канале, что в Киеве отвергают идею переговоров с Россией о мирном соглашении.

«Ни в феврале-марте 2022 года, ни в любое другое время, ни тем более сегодня никаких «реальных переговоров о мире» не было и не могло быть», — написал Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины считает, что РФ якобы намерена реставрировать СССР. По его мнению, заявления российских политиков о готовности к переговорам являются «попыткой оправдать агрессию и добиться оперативной паузы в конфликте».

До этого бывший помощник российского президента Владислав Сурков высказал мнение, что Киев не должен ждать чуда в виде решения о заключении соглашения в формате «Минск-3». По его словам, в 2024 году произойдет деградация Украины, а ее жители в очередной раз разочаруются в своих «колдунах».

Международный обозреватель Катрин Жантиль де Канкод также заявляла, что Запад все больше ощущает необходимость возобновить диалог с Россией по Украине, чтобы наконец завершить конфликт между двумя странами. Журналист сослалась на призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони к «разговору с Россией» для поиска решений.

Ранее на Западе призвали возобновить переговоры между Россией и Украиной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий