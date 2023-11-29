Лидер движения BLM поддержал Трампа на президентских выборах

Один из лидеров движения Black Lives Matter (BLM) Марк Фишер заявил, что поддерживает кандидата на должность президента США от Республиканской партии Дональда Трампа в борьбе за Белый дом, обвинив демократов в расистской политике, которая работает против чернокожего сообщества. Его слова передает Fox News.

По мнению представителя BLM, чернокожие американцы понимают, «когда кто-то за нас, а когда кто-то нет, и очевидно, что Демократическая партия не за нас».

«Эта партия так долго использовала нас и оскорбляла нас, что они не ценят наш голос… Их политика по своей сути является расистской. Я считаю, что это расистская партия. Дональд Трамп — полная противоположность», — считает Фишер.

Он отметил, что Трамп сделал для чернокожего сообщества США больше, чем любой другой президент.

До этого действующий президент США Джо Байден уступил бывшему главе государства Дональду Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей.

Очередные выборы президента США, которые станут 60-ми в истории страны, должны состояться осенью 2024 года. Голосование запланировано на 5 ноября.

Ранее Трампу нашли альтернативу на пост президента от Республиканской партии.