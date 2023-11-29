В Госдуме предложили переименовать Финский залив

Депутат Государственной думы Олег Нилов предложил переименовать Финский залив в «Невский» или «Кронштадтский» в ответ на недружественные шаги Финляндии в отношении Российской Федерации, передает РИА Новости.

«В Петербурге мне задают вопросы: при таком отношении, почему у нас, например, наш любимый залив, называется «Финским»? Есть предложение вернуть ему название — «Невский». В 1723 году Петр I, основывая Кронштадт, назвал этот залив — «Кронштадтским». Я поддерживаю такие предложения», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение Финляндии направить военных для охраны границы с Россией — это избыточные меры.

29 ноября Российская Федерация получила ноту от посольства Финляндии в Москве о решении финской стороны закрыть последний пункт пропуска на границе двух стран «Райа-Йоосеппи».

Ранее Польша решила помочь Финляндии охранять границу с Россией.