Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка российского бизнесмена

Суд Европейского союза постановил убрать из санкционного списка ЕС сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского — Александра. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд постановил отменить решение от 14 сентября 2022 года в отношении Пумпянского. При этом в возмещении ущерба россиянину было отказано.

В начале ноября Великобритания отменила персональные санкции в отношении бывшего члена правления банка «Открытие» Сергея Стогниенко. Он попал под ограничительные меры Лондона в сентябре 2022 года.

В сентябре министерство финансов США вычеркнуло российскую машиностроительную компанию «ОДК-СТАР» из санкционного перечня по РФ. Изначально фирма была представлена в этом списке в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Ранее США расширили санкционные списки в отношении России.