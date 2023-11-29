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Суд ЕС постановил исключить из санкционного списка российского бизнесмена

Суд исключил из санкционного списка Евросоюза сына экс-владельца ТМК Пумпянского

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Суд Европейского союза постановил убрать из санкционного списка ЕС сына российского бизнесмена и бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского — Александра. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд постановил отменить решение от 14 сентября 2022 года в отношении Пумпянского. При этом в возмещении ущерба россиянину было отказано.

В начале ноября Великобритания отменила персональные санкции в отношении бывшего члена правления банка «Открытие» Сергея Стогниенко. Он попал под ограничительные меры Лондона в сентябре 2022 года.

В сентябре министерство финансов США вычеркнуло российскую машиностроительную компанию «ОДК-СТАР» из санкционного перечня по РФ. Изначально фирма была представлена в этом списке в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Ранее США расширили санкционные списки в отношении России.

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