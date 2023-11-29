Россия призывает Израиль ратифицировать конвенцию о запрещении химического оружия

Россия обеспокоена информацией в СМИ об угрозе применения Израилем химического оружия и призывает страну ратифицировать конвенцию о запрете данного вида оружия как можно скорее. Об этом заявил российский постпред при ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия), посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены появившейся в СМИ информацией об угрозе применения Израилем химического оружия или токсических химикатов в нарушение химической конвенции», — сказал Шульгин на сессии 28-й сессии ОЗХО, которая проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

Он также назвал тревожными сообщения, что под контролем американских спецназовцев из подразделения Delta Force израильские военнослужащие планируют использовать нервно-паралитический газ или другое химическое оружие, чтобы выкуривать боевиков из подземных туннелей.

По его словам, Россия разделяет позицию Палестины, которая призвала ОЗХО находиться в полной готовности предпринять при необходимости меры, предусмотренные конвенцией.

В октябре президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что у боевиков ХАМАС нашли инструкции по изготовлению химического оружия.

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