Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сурков призвал Киев не надеяться на новый этап переговоров

Экс-помощник президента РФ Сурков призвал Киев не надеяться на «Минск-3»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Киев не должен ждать чуда в виде решения о заключении соглашения в формате «Минск-3», в 2024 году произойдет деградация Украины, а ее жители в очередной раз разочаруются в своих «колдунах». Такое мнение высказал бывший помощник российского президента Владислав Сурков в публикации на сайте «Актуальные комментарии».

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства», — написал Сурков.

Он отметил, что вера в волшебство является частью «политической культуры украинства», при этом добавив, что сейчас граждане страны в который раз «разочаровываются в своих колдунах».

«Вера в волшебство, легкость, с которой паны и панночки поддаются очарованию нечистой силы, а потом и спасительному разочарованию в ней — основа всех «вечерних» сюжетов», – написал Сурков.

До этого Сурков опубликовал статью, в которой заявлял, что победа РФ в конфликте с Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад».

Как отмечается в статье, это произойдет «не в нашу смену», однако, по мнению Суркова, такое будущее предопределено общими корнями.

Ранее полиция организовала проверку статьи Суркова на предмет соблюдения законодательства России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий