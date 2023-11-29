Киев не должен ждать чуда в виде решения о заключении соглашения в формате «Минск-3», в 2024 году произойдет деградация Украины, а ее жители в очередной раз разочаруются в своих «колдунах». Такое мнение высказал бывший помощник российского президента Владислав Сурков в публикации на сайте «Актуальные комментарии».

«Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного «государства», — написал Сурков.

Он отметил, что вера в волшебство является частью «политической культуры украинства», при этом добавив, что сейчас граждане страны в который раз «разочаровываются в своих колдунах».

«Вера в волшебство, легкость, с которой паны и панночки поддаются очарованию нечистой силы, а потом и спасительному разочарованию в ней — основа всех «вечерних» сюжетов», – написал Сурков.

До этого Сурков опубликовал статью, в которой заявлял, что победа РФ в конфликте с Украиной «изменит и нас, и так называемый Запад».

Как отмечается в статье, это произойдет «не в нашу смену», однако, по мнению Суркова, такое будущее предопределено общими корнями.

Ранее полиция организовала проверку статьи Суркова на предмет соблюдения законодательства России.