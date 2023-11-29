Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СБУ задержала одессита за размещение в TikTok кадров работы ПВО

Одесситу грозит 8 лет тюрьмы за публикацию в TikTok видео о работе ПВО

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя за публикацию в TikТок видеозаписи работы украинской ПВО. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале СБУ.

«Служба безопасности [Украины] разоблачила злоумышленника, который незаконно распространил информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября (…). Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил их (...) в Тик-Ток», — говорится в сообщении СБУ.

В публикации уточняется, что в описании к ролику задержанный указал точное время и место съемки. СБУ полагает, что эту информацию впоследствии могли использовать спецслужбы РФ.

Злоумышленником оказался 35-летний одессит, который ранее отбывал наказание за кражу и ограбление. Теперь ему грозит наказание в виде заключения на срок до 8 лет.

27 ноября генерал ВСУ Сергей Наев предупредил о подготовке к расширению конфликта с Россией.

Днем ранее сообщалось, что у ВСУ нет претензий к британским изданиям The Sun и Reuters после публикации ими видеороликов с кадрами работы ПВО над Киевом.

Ранее на Украине рассказали об убытках из-за затяжных воздушных тревог.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий