СБУ задержала одессита за размещение в TikTok кадров работы ПВО

Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя за публикацию в TikТок видеозаписи работы украинской ПВО. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале СБУ.

«Служба безопасности [Украины] разоблачила злоумышленника, который незаконно распространил информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября (…). Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил их (...) в Тик-Ток», — говорится в сообщении СБУ.

В публикации уточняется, что в описании к ролику задержанный указал точное время и место съемки. СБУ полагает, что эту информацию впоследствии могли использовать спецслужбы РФ.

Злоумышленником оказался 35-летний одессит, который ранее отбывал наказание за кражу и ограбление. Теперь ему грозит наказание в виде заключения на срок до 8 лет.

27 ноября генерал ВСУ Сергей Наев предупредил о подготовке к расширению конфликта с Россией.

Днем ранее сообщалось, что у ВСУ нет претензий к британским изданиям The Sun и Reuters после публикации ими видеороликов с кадрами работы ПВО над Киевом.

Ранее на Украине рассказали об убытках из-за затяжных воздушных тревог.