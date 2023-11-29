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В Кремле ответили на обвинения Украины в отравлении жены начальника ГУР Буданова

Песков: Украина обвиняет Россию даже в своем существовании

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MGIMO360 TV/YouTube

Украина во всем обвиняет Россию, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на обвинения в причастности к отравлению супруги руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова.

«Украина во всем обвиняет Россию. По-моему даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение», — заключил Песков.

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

По их данным, ее могли отравить через еду. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Кроме нее, отравление выявили еще у ряда разведчиков. Ведется расследование произошедшего.

По информации издания Kyiv Post, Марианна Буданова проходит лечение в больнице. Ей уже лучше.

Ранее в США заявили, что отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине.

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