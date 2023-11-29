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Лавров проведет переговоры с главами МИД прикаспийских государств

МИД РФ: Лавров примет участие во встрече прикаспийской «пятерки» в Москве

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 декабря в Москве проведет переговоры с главами МИД прикаспийских государств. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Помимо российского дипломата, на встречу приедут министры из Азербайджана (Джейхун Байрамов), Ирана (Хосейн Амир Абдоллахиян), Казахстана (Мурат Нуртлеу), Туркменистана (Рашид Мередов).

Захарова добавила, что на полях СМИД этого формата запланирован ряд двусторонних встреч Лаврова с коллегами.

Других подробностей она не привела.

Также представитель МИД РФ сообщила, что России чинились различные козни при подготовке СМИД ОБСЕ в Скопье.

В октябре сообщалось, что Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Байрамовым, в котором стороны подтвердили необходимость наращивать усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе трехсторонних договоренностей.

Ранее в МИД РФ сообщали об интенсивной работе по деэскалации кризиса на Ближнем Востоке.

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