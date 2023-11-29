Политолог раскрыл, кто может стоять за отравлением супруги Буданова

Отравление супруги руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова могло быть адресованным ему предупреждением. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический эксперт Михаил Павлив.

Эксперт полагает, что история берет свое начало с действующего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, Буданова и украинского министра обороны Рустема Умерова американцы рассматривают как людей, которые могут сменить на посту нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

При этом политолог допустил, что отравление супруги Буданова могло быть обычной передозировкой наркотическими веществами.

«Естественно, пошла контригра, контрмеры со стороны Буданова, скорее всего, для того, чтобы как-то скорректировать эту историю. Потому что просто оправдываться — было бы неправильно в этой ситуации, я думаю, что потом будут какие-то официальные заявления по этому поводу, мы посмотрим», — подытожил Павлив.

28 ноября украинские СМИ сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами.

По их данным, ее могли отравить через еду. Когда это произошло и при каких обстоятельствах, не уточняется. Кроме нее, отравление выявили еще у ряда разведчиков. Ведется расследование произошедшего.

По информации издания Kyiv Post, сейчас Марианна Буданова проходит лечение в больнице. Ей уже лучше.

Ранее в США заявили, что отказ Зеленского от переговоров приведет к восстанию на Украине.