Кулеба назвал животными союзников Украины

В ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что западные союзники являются «стадом слонов», защищающих Киев, считая его «своим». По его мнению, слоны являются очень мудрыми и сострадательными животными, которые всегда защищают друг друга, об этом пишет РИА Новости.

Кулеба также заявил, что все правильные слоны на стороне Украины и они будут защищать ее настолько же сильно, насколько Киев будет вносить свой вклад в их защиту.

Представитель Украины отметил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией, в то время как Москва готова к диалогу.

Ранее Дмитрий Кулеба объявил бойкот встрече ОБСЕ в Македонии из-за России. Он не поедет на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии. Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, это решение связано с участием в мероприятии главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.