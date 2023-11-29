Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кулеба назвал животными союзников Украины

Глава МИД Украины Кулеба сравнил союзников Украины со стадом слонов

close
100%
Depositphotos

В ходе пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что западные союзники являются «стадом слонов», защищающих Киев, считая его «своим». По его мнению, слоны являются очень мудрыми и сострадательными животными, которые всегда защищают друг друга, об этом пишет РИА Новости.

Кулеба также заявил, что все правильные слоны на стороне Украины и они будут защищать ее настолько же сильно, насколько Киев будет вносить свой вклад в их защиту.

Представитель Украины отметил, что не чувствует давления со стороны западных партнеров в вопросе о начале переговоров с Россией. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Россией, в то время как Москва готова к диалогу.

Ранее Дмитрий Кулеба объявил бойкот встрече ОБСЕ в Македонии из-за России. Он не поедет на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии. Как заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, это решение связано с участием в мероприятии главы МИД России Сергея Лаврова.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий