Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль обвинил Генассамблею ООН в антисемитизме

Дипломат постпредства Израиля Бен-Нафтали заявила об антисемитизме ООН

close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Генеральная Ассамблея ООН год за годом принимает резолюции с осуждением действий Израиля, что можно расценивать как проявление антисемитизма. Об этом заявила дипломат постпредства страны при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали, передает ТАСС.

«Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль <…>. Это классическое определение антисемитизма», — сказала она.

Дипломат напомнила о двойных стандартах и подчеркнула, что ООН хранит молчание «в свете ужасных преступлений, совершенных террористами» ХАМАС.

Она пообещала призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также — завершению «циничной кампании ООН против Израиля».

28 ноября стало известно, что в ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов. Их число выросло на 320%, по сравнению со средними показателями 2022 года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий