Израиль обвинил Генассамблею ООН в антисемитизме

Генеральная Ассамблея ООН год за годом принимает резолюции с осуждением действий Израиля, что можно расценивать как проявление антисемитизма. Об этом заявила дипломат постпредства страны при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали, передает ТАСС.

«Эта ассамблея год за годом принимает резолюции, которые исключительно обвиняют Израиль <…>. Это классическое определение антисемитизма», — сказала она.

Дипломат напомнила о двойных стандартах и подчеркнула, что ООН хранит молчание «в свете ужасных преступлений, совершенных террористами» ХАМАС.

Она пообещала призывать к прекращению использования мандатов и фондов ООН в политических целях, а также — завершению «циничной кампании ООН против Израиля».

28 ноября стало известно, что в ФРГ увеличилось количество антисемитских инцидентов. Их число выросло на 320%, по сравнению со средними показателями 2022 года.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.