Финляндия не просила НАТО увеличить присутствие из-за ситуации на границе с Россией

Финляндия не просила увеличить присутствие Североатлантического альянса на территории республики в связи с миграционной ситуацией на границе с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который выступил на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран блока в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Никаких запросов об увеличении присутствия НАТО не было», — сказал генсек.

До этого издание Yle сообщало, что Финляндия приняла решение закрыть все пограничные переходы на границе с РФ на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Закроют даже единственный на данный момент работающий КПП «Райа-Йоосеппи» на севере страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Финляндия, закрыв КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс приветствует принятые Хельсинки меры для усиления финско-российской границы, а также содействие, оказанное финскому государству со стороны европейского пограничного агентства Fro

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.