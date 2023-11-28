В оппозиции Польши высмеяли присягу правительства Моравецкого

Кандидат на пост премьер-министра Польши от оппозиции Дональд Туск высмеял церемонию проведения к присяге правительства действующего премьера Матеуша Моравецкого, назвав ее «дорогостоящим зрелищем для поляков». Туск выразил сожаление, что таким образом затягивается передача власти, сообщает Польское агентство печати.

«Все знают, в какую игру они играют, и им пришлось коллективно притворяться. Это была, конечно, неприятная задача, но у них есть такой дорогостоящий спектакль для всех поляков, нам придется наблюдать за ним еще несколько дней», — заявил Туск.

По его словам, люди, «использованные для этого спектакля, не заслуживают дополнительной злобы». Кандидат от оппозиции на должность премьера также заявил, что президент партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский «унижает своих коллег в этом спектакле».

С точки зрения Туска, приведение к присяге нового правительства является планом по затягиванию передачи власти в стране.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

27 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге в качестве премьер-министра страны Матеуша Моравецкого а также его министров. Торжественное мероприятие прошло в президентском дворце.

Через две недели кабинет Моравецкого должен получить вотум доверия в Сейме. Если этого не случится, право выдвигать новых министров получат депутаты.

Ранее Дуда рассказал, что его радует количество женщин в новом правительстве Польши.