Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава «Слуги народа» заявил об отсутствии у Украины плана боевых действий на 2024 год

Арахамия: руководство Украины не имеет плана боевых действий на 2024 год

close
100%
Michael Buholzer/Reuters

Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что у военного руководства страны отсутствует план ведения боевых действий в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, оно размещено на ее YouTube-канале.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал Арахамия.

По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен был предоставить план, однако до сих пор этого не было сделано.

Ранее украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению границ конфликта с Россией.

На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий