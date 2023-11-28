Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что у военного руководства страны отсутствует план ведения боевых действий в 2024 году. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук, оно размещено на ее YouTube-канале.

«Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал Арахамия.

По его словам, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен был предоставить план, однако до сих пор этого не было сделано.

Ранее украинский генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению границ конфликта с Россией.

На прошлой неделе бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.