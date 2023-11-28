На сайтах РФ можно будет регистрироваться через зарубежные сервисы до 2025 года

Госдума разрешит регистрацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, включая электронную почту, до 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующий документ на рассмотрение внес замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Поправки внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В июле в РФ был принят закон о запрете регистрации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты с 1 декабря 2023 года.

До этого Горелкин объяснил, почему в России до сих пор не заблокировали YouTube. По его словам, это технологически сложно реализуемая задача, а те, кто говорят, что американский видеохостинг нужно заблокировать прямо сейчас, не понимают нюансов проблемы.

Депутат подчеркнул, что блокировка YouTube и блокировка Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — это разные вещи.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов также говорил о социальных последствиях блокировки YouTube.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.