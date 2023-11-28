В Грузии сочли угрозой для народа страны призыв к санкциям против РФ

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе раскритиковал оппозиционную партию «Лело» за требования ввести санкции против России в той или иной форме, передает грузинский «Первый канал». По его словам, подобные шаги нанесут вред государству и его жителям.

«Лело» хочет разорить грузинское общество. Это обычный антигрузинский политический клуб с антигрузинскими политическими инициативами. Наша главная отправная точка — не довести до нищеты население нашей страны, не нанести тяжелейший удар по экономике нашей страны. Цель «Лело» — нанести противоположный, тяжелейший удар по экономике Грузии, довести до нищеты население Грузии. Они надеются, что в условиях обнищания населения им все же удастся преодолеть пятипроцентный барьер [на выборах для попадания в парламент]», — пояснил Кобахидзе.

Он добавил, что санкции в первую очередь ударят по Грузии, а не России. Кобахидзе подчеркнул, что предложение «Лело» по ограничениям для россиян на покупку недвижимости отразится на грузинах с российским паспортом.

«Это пустые спекуляции. В этом отношении проблемных показателей нет. Есть много грузин, которые имеют только российское гражданство и тоже покупают недвижимость в Грузии», — заключил глава «Грузинской мечты».

Ранее парламент Грузии не поддержал антироссийскую резолюцию от оппозиции.