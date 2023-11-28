Стало известно о секретных переговорах главы ЦРУ в Катаре

Директор американского ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для секретных встреч с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа и премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани с целью заключения соглашения между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Бернс настаивает на том, чтобы ХАМАС и Израиль расширили список заложников, и включили в них мужчин и военнослужащих. Стороны в настоящее время обмениваются только женщинами и детьми.

Он также добивается более длительной многодневной паузы в боевых действиях, принимая во внимание требование Израиля о том, чтобы ХАМАС освобождал как минимум 10 человек за каждый день перерыва в войне, говорят источники издания.

По их данным, глава ЦРУ также настаивает на немедленном освобождении американских заложников из плена ХАМАС, которых американская сторона оценивает в количестве девяти человек.

ЦРУ отказалось комментировать поездку Бернс, которая держится в секрете.

28 ноября МИД Катара сообщил, что ХАМАС отпустит 20 заложников за два дополнительных дня перемирия.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.