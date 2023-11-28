В МИД Азербайджана вызваны послы США, ФРГ и Франции

В министерство иностранных дел Азербайджана вызваны послы США, ФРГ и Франции в связи с незаконными финансовыми операциями. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что до сведений дипломатов было доведено, что новостной портал «AbzasMedia» проводил незаконные финансовые операции с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, а также что к этой деятельности были вовлечены посольства указанных стран. В МИД Азербайджана заявили, что высказали послам серьезное возражение в связи с этой деятельностью.

«Было отмечено, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации незаконно переводили финансовые ресурсы на территорию Азербайджана, нарушая правила предоставления грантов, а также вносили незаконные вклады в деятельность «AbzasMedia»», — говорится в сообщении.

Согласно законодательству Азербайджанской Республики о грантовой деятельности и грантовых соглашениях, грантовые соглашения подлежат государственной регистрации в соответствующем порядке, а выделение средств незарегистрированным проектам является серьезным нарушением законодательства страны.

В ведомстве добавили, что Баку решительно осудил эту деятельность, противоречащую азербайджанскому законодательству и направленную на вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что последние действия США в отношении Азербайджана внесли разлад в отношения между Вашингтоном и Баку.