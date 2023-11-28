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Названы страны, которые готовы отказаться от поддержки Украины

Политолог Журавлев: у Венгрии и Словакии больше нет ресурсов для поддержки Киева

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David Mdzinarishvili/Reuters

У многих стран Запада заканчиваются ресурсы для поддержки Киева. В первую очередь отказаться от помощи Украине могут Венгрия и Словакия, к ним может примкнуть и Польша. Об этом в беседе «Лентой.ру» сообщил политолог Дмитрий Журавлев.

«Германию, по большому счету, заставили включиться в эту поддержку, указав на то, что Россия якобы напала на Украину. Сейчас отказаться от помощи ВСУ хотели бы все, но Европа оказалась слишком сильно привязана к США. Американцы еще не до конца определились с тем, что делать с украинским конфликтом», — сказал он.

Тем не менее, отметил политолог, у многих стран уже нет физических ресурсов для продолжения поддержки.

«Ресурсы закончились почти у всех. Может, у немцев что-то осталось, и то они танки у Южной Кореи покупали. Терпение уже закончилось у Венгрии и Словакии. Постепенно заканчивается у Польши», — считает Журавлев.

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил, почему Братислава прекращает военную поддержку Украины. Он отметил, что этот конфликт выглядит замороженным, для которого не существует военного решения.

Ранее в Словакии неизвестные перекрыли дорогу грузовикам на границе с Украиной.

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