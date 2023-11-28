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Украина и Италия начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

Украина и Италия провели переговоры по гарантиям безопасности Киеву

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Global Look Press

Украина и Италия провели переговоры по вопросам соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Офис президента Украины.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Ермака] начат первый раунд консультаций с Итальянской Республикой относительно заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении.

Делегацию от Киева возглавил замглавы ОП Игорь Жовква. Он напомнил, что Украина ведет консультации со всеми странами «Большой семерки» (G7), в том числе Италией, которая будет председательствовать в объединении в следующем году.

По его словам, предоставление Римом гарантий безопасности «станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО».

В ходе переговоров стороны обсудили содержание и формат будущего соглашение, а также согласовали график дальнейших встреч, следует из заявления.

До этого глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в ходе которого стороны обсудили очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и двусторонние гарантии безопасности Киеву. Зеленский также сообщил, что выразил благодарность Мелони за поддержку так называемой формулы мира Украины.

Ранее президент Чехии заявил о недостаточной поддержке Украины Западом.

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