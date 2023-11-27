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Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на два дня

МИД Катара: договоренность о перемирии в секторе Газа продлено на два дня

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Ronen Zvulun/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня, передает ТАСС.

«Государство Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня», — заявил он.

До этого в Палестине заявили, что Израиль и ХАМАС близки к продлению гуманитарного перемирия.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Британский военный аналитик, экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк заявил, что Израиль рискует потерять контроль над войной, если поставит сделку по освобождению заложников выше проводимой операции ЦАХАЛ против ХАМАС.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.

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