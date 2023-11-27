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Премьер Швеции ответил на призыв лидера правой партии сносить мечети в стране

Премьер Кристерссон отказал в сносе мечетей в Швеции

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Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Швеции не сносят культовые сооружения. Об этом пишет РИА Новости.

Так премьер ответил на заявление лидера правой партии «Шведские демократы» Джимми Окессона, который заявлял, что в стране необходимо снести некоторые мечети. Он сообщил, что считает мечети «очагами радикализации», поэтому, по его мнению, необходимо начать «конфисковывать и сносить» здания, потому что там якобы распространяют антишведскую пропаганду.

Как отметил Кристерссон, заявление представителя правых дает неправильное представление о том, что из себя представляет Швеция на международной арене.

Премьер призвал делающих такие заявления опомниться. Он обратил внимание, что страна «живет в опасное время».

До этого группа демонстрантов, которые поддерживали Палестину, набросилась словами на Ульфа Кристерссона и министра финансов Элизабет Свантессон из-за осуждения премьером радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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